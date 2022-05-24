З 11 червня поїзд №67/68 відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12.

"Укрзалізниця" прискорює поїзд №67/68 Київ-Варшава на дві години.

Про це повідомляє прес-служба компанія.

"З 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12. Назад, з Варшави поїзд відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12", - йдеться в повідомленні.

Квитки можна придбати на сайті компанії, пошук по станції Варшава Всходня.

"Укрзалізниця" і новий розклад:

"Укрзалізниця "з 12 червня 2022 року змінить час відправлення поїзда Інтерсіті+ 706 з Перемишля з 8:00 на 10:15, що дасть можливість зручної пересадки з польського Інтерсіті 83173 "Вроцлав – Пшемисль".

Таким чином, зазначають в "Укрзалізниці", повернення українців додому з Вроцлава, Катовіце, Кракова та Жешува стане зручнішим.

Поїзд прибуватиме до Львова о 13:10, до Тернополя о 15:24, до Хмельницького о 17:14, у Вінниці о 19:19, а до Києва о 22:34.

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