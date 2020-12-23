Уряд змінив стратегію розвитку морпортів України до 2038 року

Ці зміни дозволять оптимізувати систему управління галуззю, покращити сервіс в морпортах, забезпечити збалансований розвиток і ефективне використання наявних потужностей.

Кабінет міністрів вніс зміни до стратегії розвитку морських портів України на термін до 2038 року. Читайте такожКабмін визначив межі кількох морських торговельних портівВідповідне розпорядження було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду. Як сказано в пояснювальній записці до документа, внесені зміни дозволять оптимізувати систему управління портовою галуззю, поліпшити сервіс в морпортах, забезпечити збалансований розвиток і ефективне використання портових потужностей. Що цьому передувало 9 грудня Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план державного підприємства "Адміністрація морських портів України" на 2021 рік, який передбачає чистий прибуток підприємства в розмірі 2,108 мільярда гривень.

На материковій частині України налічується 13 державних морських портів.

Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Білгород-Дністровський порти, порт "Чорноморськ" і порт "Південний", в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і стивідорна компанія "Ольвія".

Також Україна має свої порти в Азовському регіоні - Маріупольський і Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський і Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський і Скадовський. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Шварц

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