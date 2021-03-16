В Дніпрі стартувало будівництво першої черги нового аеродрому.
Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Кріклій.
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За словами Кріклія, вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном.
Перша черга будівництва охоплює будівництво перону та руліжних доріжок, що дозволить з’єднати новий термінал з існуючою злітною смугою на час будівництва нової.
Як зазначив Криклій, у держбюджеті передбачено 1,4 млрд грн, які необхідні для робіт цьогоріч. Всього будівництво триватиме близько 3 років.
За його словами, на черзі - Одеса, Рівне, Херсон, Вінниця і проєктування нового аеропорту на Закарпатті.
Що цьому передувало
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій висловив сподівання, що у 2022 році Мінінфраструктури зможе розпочати будівництво аеропорту в Закарпатті.
- Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.
- Стратегія Міністерства інфраструктури передбачає щорічну модернізацію 5-6 аеропортів залежно від обсягів фінансування.
- Влада планує розвивати регіональні аеропорти в 16 містах України в рамках Державної програми.
- 22 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський повідомив про початок у 2021 році проектування нового аеропорту для цивільних літаків між Донецькою та Луганською областями.
- 22 лютого 2021 року Зеленський анонсував масштабну реконструкцію українських аеропортів.
- 25 лютого 2021 року Зеленський анонсував відновлення аеропорту в Маріуполі.
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