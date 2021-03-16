За словами Кріклія, вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом / фото pixabay.com

В Дніпрі стартувало будівництво першої черги нового аеродрому.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Кріклій.

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За словами Кріклія, вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном.

Перша черга будівництва охоплює будівництво перону та руліжних доріжок, що дозволить з’єднати новий термінал з існуючою злітною смугою на час будівництва нової. 

Як зазначив Криклій, у держбюджеті передбачено 1,4 млрд грн, які необхідні для робіт цьогоріч. Всього будівництво триватиме близько 3 років. 

За його словами, на черзі - Одеса, Рівне, Херсон, Вінниця і проєктування нового аеропорту на Закарпатті.

Що цьому передувало

  • Міністр інфраструктури Владислав Криклій висловив сподівання, що у 2022 році Мінінфраструктури зможе розпочати будівництво аеропорту в Закарпатті.
  • Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.
  • Стратегія Міністерства інфраструктури передбачає щорічну модернізацію 5-6 аеропортів залежно від обсягів фінансування.
  • Влада планує розвивати регіональні аеропорти в 16 містах України в рамках Державної програми.
  • 22 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський повідомив про початок у 2021 році проектування нового аеропорту для цивільних літаків між Донецькою та Луганською областями.
  • 22 лютого 2021 року Зеленський анонсував масштабну реконструкцію українських аеропортів.
  • 25 лютого 2021 року Зеленський анонсував відновлення аеропорту в Маріуполі.

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Автор: Олена Коваленко