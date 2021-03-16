Вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном.

В Дніпрі стартувало будівництво першої черги нового аеродрому.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Кріклій.

Читайте такожЗеленський анонсував відновлення аеропорту в Маріуполі

За словами Кріклія, вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном.

Перша черга будівництва охоплює будівництво перону та руліжних доріжок, що дозволить з’єднати новий термінал з існуючою злітною смугою на час будівництва нової.

Як зазначив Криклій, у держбюджеті передбачено 1,4 млрд грн, які необхідні для робіт цьогоріч. Всього будівництво триватиме близько 3 років.

За його словами, на черзі - Одеса, Рівне, Херсон, Вінниця і проєктування нового аеропорту на Закарпатті.

Що цьому передувало

Міністр інфраструктури Владислав Криклій висловив сподівання, що у 2022 році Мінінфраструктури зможе розпочати будівництво аеропорту в Закарпатті.

Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.

Стратегія Міністерства інфраструктури передбачає щорічну модернізацію 5-6 аеропортів залежно від обсягів фінансування.

Влада планує розвивати регіональні аеропорти в 16 містах України в рамках Державної програми.

22 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський повідомив про початок у 2021 році проектування нового аеропорту для цивільних літаків між Донецькою та Луганською областями.

22 лютого 2021 року Зеленський анонсував масштабну реконструкцію українських аеропортів.

25 лютого 2021 року Зеленський анонсував відновлення аеропорту в Маріуполі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко