Власникам обіцяють компенсувати збитки.

В Одесі на одній з АЗС мережі WOG автомобілі протягом години помилково заправляли сумішшю двох видів палива замість бензину.

Про це заявила прес-служба мережі після того, як в соціальних мережах постраждалі водії почали активно обговорювати проблему.

Автовласники повідомляли, що замість бензину, зокрема "А-93", їхні машини були заправлені дизельним паливом, що призвело до поломок.

У прес-службі визнали, що інцидент стався 19 травня на автозаправному комплексі в Одесі, за адресою Люстдорфська дорога, 55.

"Стався прикрий інцидент: в результаті технічного збою при відпуску пального в період з 12:45 до 13:53 ряд автомобілів був помилково заправлений сумішшю двох видів пального. Зараз з усіма клієнтами, які могли постраждати в результаті цієї ситуації, встановлюється контакт. Витрати, пов'язані з ремонтом через проблеми з пальним, мережа АЗК WOG компенсує", - сказано в повідомленні.

Власників транспортних засобів, що заправляли свої авто в зазначений проміжок часу на цьому АЗК, просять звернутися до Центру підтримки клієнтів.

Ситуація на АЗС:

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою розв'язання питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на продаж палива в розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо - 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинило цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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