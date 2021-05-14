Люди не постраждали / фото Думская
В Одесі трамвай із пасажирами зійшов з рейок і врізався в опору.
Читайте також"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Ковель - МиколаївЯк повідомили журналістам у прес-службі комунального підприємства «Одесміськелектротранс», аварія сталася сьогодні вранці на вулиці Леонтовича.
«Внаслідок наїзду на сторонній предмет сталося сходження другим візком вагона трамвайного маршруту №28», - повідомили в прес-службі.
Зазначається, що після сходження з рейок трамвай врізався в бетонну опору електромереж, це призвело до її пошкодження.
Люди не постраждали. Рух маршруту призупинено.
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