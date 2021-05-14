Рух маршруту призупинено.

В Одесі трамвай із пасажирами зійшов з рейок і врізався в опору.

Читайте також"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Ковель - МиколаївЯк повідомили журналістам у прес-службі комунального підприємства «Одесміськелектротранс», аварія сталася сьогодні вранці на вулиці Леонтовича.

«Внаслідок наїзду на сторонній предмет сталося сходження другим візком вагона трамвайного маршруту №28», - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що після сходження з рейок трамвай врізався в бетонну опору електромереж, це призвело до її пошкодження.

Люди не постраждали. Рух маршруту призупинено.

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Автор: Лариса Козова