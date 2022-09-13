Трамвайний маршрут "Північ-Південь" з'єднав Суворовський та Київський райони міста.

В Одесі запустили один з найдовших в Європі трамвайних маршрутів.

Про це журналістам повідомили в мерії міста.

Зокрема, відсьогодні в рамках реалізації проекту трамвайної траси "Північ – Південь" маршрут №7 пролягатиме із Суворовського району до Київського та у зворотному напрямку.

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В мерії зазначають, що це один із найдовших у Європі (після бельгійського) пасажирський міський маршрут трамвая. Він з'єднав два найбільш віддалених один від одного райони. Трамваї проходитимуть через центр Одеси, зокрема через Старосінну площу (біля залізничного вокзалу), де передбачена зупинка.

Протяжність маршруту – близько 30 км, в будні дні на лінії, як стверджують в мерії, курсуватимуть 40 вагонів (у тому числі чотири – Odissey MAX), інтервал руху – близько п'яти хвилин, час у подорожі – 2 години 20 хвилин. В одному напрямку – понад 60 зупинок.

Ситуація на Одещині:

Станом на 11 вересня 2022 року на Одещині через збільшення інтенсивності бойових дій очікують зростання потоку переселенців. Тому там планують створити додаткові 49 тис. місць для розміщення евакуйованого населення.

В Одеській області створені умови для ефективної підтримки внутрішньо переміщених осіб в місцях їх прибуття із залученням транспортних компаній та волонтерських центрів. В середньому за місяць реєструється від 16 тис. до 20 тис осіб.

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