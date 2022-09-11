В середньому за місяць в регіоні реєструється від 16 тис. до 20 тис. вимушених переселенців.

На Одещині через збільшення інтенсивності бойових дій очікують зростання потоку переселенців. Тому там планують створити додаткові 49 тис. місць для розміщення евакуйованого населення

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформуючи жителів про події в регіоні за 200 днів повномасштабної війни.

"Враховуючи зростання інтенсивності бойових дій, спрямованих на деокупацію певних територій нашої країни, очікується зростання потоку вимушених переселенців, а на певних територіях може бути оголошена евакуація мирних мешканців", - сказав Марченко.

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Тому на Одещині планують створити додаткові 49 тис. місць для розміщення евакуйованого населення. Наразі є лише 13 тис. вільних місць, чого, за словами Марченка, недостатньо, враховуючи те, що 70% будівель, де вони розташовані, потребують поточного або капітального ремонту, дообладнання меблями та засобами для обігріву.

За інформацією Марченка, наразі в Одеській області створені умови для ефективної підтримки внутрішньо переміщених осіб в місцях їх прибуття із залученням транспортних компаній та волонтерських центрів. В середньому за місяць реєструється від 16 тис. до 20 тис осіб.

"Як приклад, лише за минулі два місяці в Одеській області зареєстровано близько 33 тис. внутрішньо переміщених осіб", - додав очільник ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українцям розповіли, чи можна повертатися на деокуповані території.

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