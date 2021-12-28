У Службі автомобільних доріг заявили про порушення ДСТУ.

Українські дорожники в черговий раз відзначилися "інноваційними" технологіями в укладанні асфальту. В Одеській області асфальт укладали прямо на лід під час снігопаду.

Про це повідомляє прес-службі Укравтодору.

Роботи з укладання асфальтобетонного покриття проводилися на дорозі Т-16-27 "Серпневе" – Тарутине – Арциз – Сарата", на ділянці км 61 – км 70. При цьому на момент проведення робіт була ожеледиця та йшов сніг, а температура опустилася нижче нуля.

У Службі автомобільних доріг Одеської області заявили, що підрядник знав про погані погодні умови, але все одно провів роботи, чим порушив вимоги ДСТУ.

"Після виявленого інциденту службою було виписано розпорядження про припинення робіт, які надалі не будуть прийняті та оплачені", - йдеться в повідомленні.

У мережі також оприлюднили відео укладання асфальту прямо на лід під час снігопаду.

Як раніше повідомляв УНІАН, це вже не перший подібний випадок. Столичні комунальники в черговий раз "відзначилися" ремонтом дороги під час снігопаду. У коментарях кияни розділилися в думках. Багатьох таке рішення шляховиків вкрай обурило

Вас також можуть зацікавити новини: