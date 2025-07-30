Це перша машина серії, яка має не тільки нові двигуни ПД-14, але й інші ключові системи російського виробництва.

На Іркутському авіаційному заводі РФ зібрали перший "повністю імпортозаміщений" пасажирський літак МС-21. Про це повідомляють пропагандистські російські пабліки.

Росіяни вже почали його приймально-здавальні випробування. Після їх закінчення авіалайнер відправлять на льотно-випробувальну станцію для проходження заводських доводочних випробувань.

Машина із заводським номером 0013 завершує лінійку дослідних літаків МС-21. Ключові системи на ній замінили на російські. Це стосується, зокрема, комплексної системи управління, яка охоплює всі приводні механізми рулів.

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Було модернізовано систему енергопостачання. "Імпортозамінено" шасі, датчики рівня палива та безліч інших систем. Іноземні двигуни замінили на російські ПД-14. До того ж, цей літак став першим у серії з попередньою установкою інтер'єру російського виробництва.

Криза російського авіабудування

Літак давно перетворився на довгобуд. У 2009 році серійне виробництво МС-21 передбачалося розпочати в 2016 році, проте його неодноразово відкладали. Вже в цьому році російські ЗМІ писали, що серійне виробництво літака хочуть розпочати з 2026-го, проте жодних гарантій того, що це справді станеться, звісно, немає.

За останні роки збільшилася ціна російського літака. Як стало відомо, тепер МС-21 коштує 7,6 млрд рублів, хоча ще влітку 2023-го його вартість оцінювали у 4,3-4,6 млрд.

Також подорожчали турбогвинтовий близькомагістральний Іл-114-300 та новий "кукурузник", який отримав назву ЛМС-901 "Байкал" (доля останнього досі залишається невизначеною).

Загалом, російське цивільне авіабудування переживає системну кризу з самого нападу РФ на Україну. Сьогодні росіяни можуть будувати авіалайнери в мізерній кількості.

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