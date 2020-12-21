У програму входять: сучасні кільцеві розв'язки і безпечні пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, демпферні системи і фантоми, автоматичні комплекси "зважування в русі", камери автофіксації порушень ПДР та інші важливі заходи.

У понеділок, 21 грудня, Кабмін України затвердив нову державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє офіційний сайт Мінінфраструктури.

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Зазначається, що ця програма розрахована до 2023 року, а сам документ був розроблений на основі раніше схваленої стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року.

Головною метою програми є зниження рівня смертності в результаті ДТП в порівнянні з 2019 роком як мінімум на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року. Це, в свою чергу, дозволить щорічно вберегти понад 1000 людських життів.

За словами голови Мінінфраструктури Владислава Кірклія, до програми входять: сучасні кільцеві розв'язки та безпечні пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, демпферні системи та фантоми, автоматичні комплекси "зважування в русі", камери автофіксації порушень ПДР та інші важливі заходи.

Програма безпеки спрямована на:

зниження рівня смертності внаслідок ДТП та ступеня тяжкості їх наслідків для учасників дорожнього руху;

зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму;

підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками.

Система відеофіксації порушень ПДР в Україні

З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.

За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.

З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, вчинені іноземними громадянами, які в'їхали на своїх авто на територію України, та громадянами України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації.

У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну виноситься рішення про заборону іноземцям в'їзду в нашу країну.

У разі, якщо власник авто на іноземних номерах, який є громадянином України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Станом на 2 грудня повідомлялося, що за два тижні 70 іноземців отримали постанови про штрафи.

8 грудня 2020 року в Києві розпочала роботу камера автоматичної фіксації порушень ПДР, яка реєструє рух по смузі громадського транспорту.

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Автор: УНІАН