За новою системою для отримання допуску до іспиту з теорії українцям не обов'язково потрібно буде відвідувати автошколу.

В Україні буде змінена система видачі водійських посвідчень. Планується, що зміни набудуть чинності до кінця 2023 року.

Як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна, зміни стосуватимуться як теоретичного, так і практичного іспиту. За новою системою для отримання допуску до іспиту з теорії українцям не обов'язково буде відвідувати автошколу.

Тепер можна буде підготуватися до іспиту самостійно або з репетитором. Крім того, буде посилена перевірка під час складання іспиту з теорії. "Ми забороняємо в цих класах перебувати стороннім особам, замість однієї камери ставимо чотири. Ми знищуємо повністю можливість існування сліпих зон. Інформація з камер буде зберігатися мінімум місяць на серверах МВС", - пояснив міністр.

Іспит з водіння українці складатимуть на більш сучасних автомобілях, застарілих моделей не буде.

"Це буде і Renault, і Hyundai. Це не будуть застарілі марки, "Лад" точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до 5 років випуску", - сказав він, уточнивши при цьому, що машинах будуть встановлені чотири камери. Одна з них буде зверху і буде показувати, які педалі натискають водій та інструктор. Фронтальна камера буде показувати шлях авто і дії водія, також буде аудіозапис.

"Підказки інструктора будуть фіксуватися. Всі відео і аудіо будуть зберігатися у нас на сервері мінімум 30 днів. Що це дозволить? Це дозволить кожному бажаючому скласти іспит та поскаржитися на дії інструктора", - пояснив глава МВС.

Крім того, за словами міністра, в Україні майже втричі зменшать кількість сервісних центрів, де можна скласти іспити на отримання водійських прав. Поки їх по всій Україні 148, а буде лиш 55.

Водійські права в Україні

З початку 2023 року в Україні практику водіння можна почати вивчати тільки після здачі теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

З 14 грудня 2023 року водіям можна більше не отримувати водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Замість них можна користуватися цифровими в "Дія".

15 травня 2023 року заступник начальника Центру з питань впровадження цифрових інновацій Головного сервісного центру МВС Олександр Погорілий заявив про те, що у відомстві хочуть створити для людей такі прозорі умови, щоб "отримати водійське посвідчення можливо було виключно, коли ти маєш знання і відповідні навички". Іспити проводитимуть із застосуванням відеоспостереження та звукозапису.

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