Власник продав авто усього за 4 тисячі 500 гривень.

В Україні знайшли машину, яку продавали за ціною смартфона. "Тачка на мінімалках" справна, має робочий мотор та навіть спроможна їздити.

Про це йдеться в сюжеті програми "ДжеДАЇ" на каналі 2+2.

Так, ведучий програми вирішив знайти найдешевшу в Україні машину. Виявилося, що за 129 кілометрів від Києва продається авто за ціною смартфона. Власник обіцяв, що його "Запорожець", виготовлений о 1978 році, повністю справний.

Чоловік не збрехав, машина дійсно завелася. За нею ведучий поїхав у село Теплівка. Звичайно, автівка мала не дуже гарний вигляд, проте вона дійсно спроможна їздити.

Машина трошки гниє, у ній не працюють фари та сигнальні звуки, проте двигун запустився без проблем. Власник провів справжній тест-драйв, після чого в авто замінили колесо.

Ведучий вирушив на "Запорожці" до Києва. Початкова ціна машини складала 200 доларів (трохи більше ніж 5 тисяч гривень), проте власник згодом знизив ціну та віддав автівку за 4 тисячі 500 гривень. За ці гроші ведучий отримав повний пакет документів, увесь комплект запчастин та, безпосередньо, саму автівки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні вперше вилучили автівку у водія-боржника. Чоловік має 90 тисяч гривень боргу за нетверезе водіння.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко