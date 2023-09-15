Перевізник назвав поїзд, який став найбільш ажіотажним цього літа. Він в середньому заповнювався майже на 100%.

В "Укрзалізниці" розповіли про найпопулярніші поїзди в період з 1 червня по 31 серпня 2023 року.

Як повідомляє прес-служба перевізника, найбільшу кількість пасажирів було перевезено рейсами:

№119/120 Запоріжжя — Львів (186313 пасажирів);

№41/42 Дніпро — Трускавець (181772 пасажири);

№705/706 Київ — Перемишль (171253 пасажири);

№715/716 Київ — Перемишль (168912 пасажирів);

№81/82 Київ — Ужгород (163374 пасажири).

При цьому найбільш заповненими й ажіотажними серед пасажирів загалом стали поїзди:

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№53/54 Київ — Перемишль, який заповнювався на кожному рейсі в середньому на 98%;

№23/24 Київ — Хелм (96%);

№67/68 Київ — Варшава (96%);

№712/711 Київ — Краматорськ (94%);

№19/20 Київ — Хелм (94%).

Крім того, в УЗ зазначили, що зараз працюють над новим графіком руху, який має розширити пропозицію "Укрзалізниці" на ажіотажних напрямках.

"Укрзалізниця" - останні новини

Від початку 2023 року завдяки збільшенню маршрутів та рейсів у міжнародному сполученні "Укрзалізниця" перевезла понад 1,1 млн пасажирів. Тоді ж в компанії відзначили, що при збереженні пасажиропотоку УЗ перевезе біля 80% пасажирів, які подорожували міжнародними рейсами українських авіакомпаній.

Також стало відомо, що "Укрзалізниця" вже цієї осені може запустити новий потяг сполученням Львів — Варшава з пересадкою між двома узгодженими потягами в Рава-Руській.

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