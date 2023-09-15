В "Укрзалізниці" розповіли про найпопулярніші поїзди в період з 1 червня по 31 серпня 2023 року.
Як повідомляє прес-служба перевізника, найбільшу кількість пасажирів було перевезено рейсами:
- №119/120 Запоріжжя — Львів (186313 пасажирів);
- №41/42 Дніпро — Трускавець (181772 пасажири);
- №705/706 Київ — Перемишль (171253 пасажири);
- №715/716 Київ — Перемишль (168912 пасажирів);
- №81/82 Київ — Ужгород (163374 пасажири).
При цьому найбільш заповненими й ажіотажними серед пасажирів загалом стали поїзди:
- №53/54 Київ — Перемишль, який заповнювався на кожному рейсі в середньому на 98%;
- №23/24 Київ — Хелм (96%);
- №67/68 Київ — Варшава (96%);
- №712/711 Київ — Краматорськ (94%);
- №19/20 Київ — Хелм (94%).
Крім того, в УЗ зазначили, що зараз працюють над новим графіком руху, який має розширити пропозицію "Укрзалізниці" на ажіотажних напрямках.
"Укрзалізниця" - останні новини
Від початку 2023 року завдяки збільшенню маршрутів та рейсів у міжнародному сполученні "Укрзалізниця" перевезла понад 1,1 млн пасажирів. Тоді ж в компанії відзначили, що при збереженні пасажиропотоку УЗ перевезе біля 80% пасажирів, які подорожували міжнародними рейсами українських авіакомпаній.
Також стало відомо, що "Укрзалізниця" вже цієї осені може запустити новий потяг сполученням Львів — Варшава з пересадкою між двома узгодженими потягами в Рава-Руській.