Найбільшу кількість автотранспорту в січні-листопаді виробив завод» Єврокар " - 3 096 авто.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-листопаді 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, скоротилося на 34% - до 4 429 одиниць.

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Про це йдеться у повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, за 11 місяців було зібрано 3 756 легкових автомобілів, що на 35,5% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Автобусне виробництво в Україні в січні-листопаді 2020 року скоротилося на 18,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склало 628 штук.

Виробництво комерційних автомобілів склало 45 одиниць, що на 61,2% менше результату річної давності.

Найбільшу кількість автотранспорту в січні-листопаді виробив завод" Єврокар " - 3 096 авто. На другому місці - "Запорізький автомобілебудівний завод" (719 авто). На третьому - Чернігівський автозавод (171 авто).

У листопаді на українських заводах було вироблено 638 одиниць автотранспортної техніки, що на 24,6% більше, ніж у листопаді минулого року, і на 7,1% менше, ніж у жовтні цього року

Зазначається, що збірка легкових автомобілів в листопаді в річному вираженні збільшилася на 23,6% - до 545 автомобілів (у порівнянні з жовтнем цього року скоротилася на 10,1%).

Випуск автобусів у листопаді 2020 року у порівнянні з листопадом минулого року зріс на 27,3% - до 84 штук (у порівнянні з жовтнем цього року збільшився на 9,1%).

Випуск комерційних автомобілів в листопаді 2020 року в річному вираженні збільшився на 80% – до 9 автомобілів (у жовтні було випущено 4 комерційних автомобілі).

В асоціації нагадали, що "АвтоКрАЗ" перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Що цьому передувало

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-жовтні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, скоротилося на 38,8% - до 3 791 одиниці.

Довідка УНІАН

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).

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Автор: Павло Степанець