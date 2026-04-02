Альтернатива Ормузькій протоці: Саудівська Аравія запустила новий залізничний маршрут

Саудівська Аравія запустила новий залізничний коридор для вантажних перевезень як альтернативу Ормузькій протоці на тлі збоїв у морських перевезеннях і геополітичної напруги.

Як пише видання Club Feroviar, новий коридор з’єднує порти Перської затоки – зокрема Даммам, індустріальний порт короля Фахда та комерційний порт Джубайль – із прикордонним пунктом Аль-Хадіта на кордоні з Йорданією. Таким чином, залізнична інфраструктура забезпечує прямий зв’язок між Східною провінцією Саудівської Аравії та північними ринками регіону, сприяючи швидшим і стабільнішим торговельним потокам.

Завдяки цьому маршруту Саудівська Аравія пропонує альтернативу Ормузькій протоці для перевезення вантажів, забезпечуючи прямий залізничний доступ до Йорданії, а відтак – до порту Акаба на Червоному морі, а також до інших ринків регіону. Коридор працює у двосторонньому режимі, забезпечуючи як експорт, так і імпорт товарів одним інтегрованим сухопутним маршрутом.

Довжина нової лінії перевищує 1 700 км, і вона має потенціал скоротити час транзиту вдвічі порівняно з автомобільними перевезеннями. Водночас потяги можуть перевозити значні обсяги – понад 400 контейнерів у складі, що підвищує логістичну спроможність і ефективність торговельних потоків у регіоні.

Представники Саудівської залізниці (SAR) наголошують, що проєкт не лише диверсифікує транспортні маршрути, а й зміцнює зв’язки між морськими портами та сухопутними пунктами пропуску. Крім того, новий коридор зменшує залежність від автомобільних перевезень на великі відстані та оптимізує використання наявної інфраструктури.

Блокада Ормузької протоки – останні новини

Велика Британія ініціювала масштабні міжнародні переговори щодо розблокування Ормузької протоки. 2 квітня майже три десятки країн проведуть віртуальну зустріч, щоб узгодити дипломатичні та політичні кроки для відновлення свободи судноплавства. Однак, США не беруть участі у зустрічі. Президент Дональд Трамп заявив, що безпека протоки "не завдання Америки".

Раніше американський лідер пригрозив припинити постачання зброї Україні, аби змусити Європу приєднатися до зусиль з розблокування Ормузької протоки.

