Трамп шантажує Європу зброєю для України, щоб отримати допомогу з Ормузькою протокою, - FT

Співрозмовники видання кажуть, що Трамп був "досить розлючений" через відмову європейців допомогти в розблокуванні Ормузької протоки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, аби змусити Європу приєднатися до зусиль з розблокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на осіб, обізнаних з ходом обговорень. Видання зазначає, що стратегічно важливий логістичний маршрут, яким проходить пʼята частина всього експорту нафти у світі, Іран заблокував після того, як США та Ізраїль завдали по країні ударів наприкінці лютого.

Минулого місяця президент США вимагав від країн НАТО допомоги у відкриті водної артерії, але отримав відмову. У Європі наголосили, що це неможливо, доки конфлікт на Близькому Сході триває. Інші ж сказали, що це "не наша війна".

Як повідомили журналістам неназвані чиновники, у відповдіь Трамп пригрозив припинити постачання до PURL. Це ініціатива НАТО з закупівлі зброї для України, що фінансується європейськими країнами. Як наслідок група ключових членів Альянсу опублікувала заяву, в якій було сказано про готовність "долучитися до відповідних зусиль для забезпечення безпечного проходження через протоку".

На її оприлюдненні наполягав саме генсек НАТО Марк Рютте, "оскільки Трамп погрожував вийти з PURL і взагалі відмовитися від допомоги Україні", пояснив один зі співрозмовників.

"Заяву було швидко складено, а інші країни приєдналися до неї згодом, оскільки не вистачило часу, щоб одразу запросити всіх до підписання", – додав він.

Два чиновники, з якими поговорило видання, зазначають, що незадовго до цього Рютте брав участь у численних розмовах із Трампом та держсекретарем США Марко Рубіо. Інше джерело повідомило, що в розмові з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії Рютте зауважив, що Трамп був "досить розлючений" через відмову європейців допомогти в розблокуванні Ормузької протоки.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер заявив, що цього тижня проведе переговори між 35 підписантами заяви щодо формування коаліції для відкриття Ормузької протоки, але вже після припинення бойових дій.

Заступниця прес-секретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що "Трамп чітко висловив своє розчарування щодо НАТО та інших союзників". Раніше американський лідер наголошував, що "Сполучені Штати це запамʼятають".

Окремо у матеріалі зазначається, що ввечері 1 квітня Трамп планує вийти зі зверненням до американців, де заявить, що "безумовно" розгляне можливість виходу з НАТО. Такими планами він поділився з агентством Reuters.

США допускають можливість виходу з НАТО

Раніше постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп "оцінює і переоцінює" усе, що повʼязано з Альянсом.

За його словами, мова в тому числі про підтримку європейських зусиль в Україні. Вітакер додав, що зараз на столі багато варіантів. Вашингтон діятиме відповідно до намірів Трампа, коли американський президент ухвалить рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: