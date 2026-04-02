Без США: Британія збирає 30 країн на переговори щодо Ормузької протоки

Понад 30 країн тиснутимуть на Іран, поки Трамп відмовляється гарантувати безпеку ключового нафтового маршруту.

Велика Британія ініціювала масштабні міжнародні переговори щодо розблокування Ормузької протоки – одного з найважливіших судноплавних маршрутів у світі, який опинився під загрозою через війну США та Ізраїлю проти Ірану, пише Associated Press.

У четвер, 2 квітня, майже три десятки країн проведуть віртуальну зустріч, щоб узгодити дипломатичні та політичні кроки для відновлення свободи судноплавства.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що учасники обговорять "усі життєздатні заходи" для гарантування безпеки суден і відновлення перевезення критично важливих товарів.

Світовий нафтовий маршрут під ударом

Через атаки Ірану на комерційні судна рух через Ормузьку протоку майже повністю зупинився. Це перекрило ключовий канал постачання нафти з Перської затоки та спричинило різке зростання світових цін.

До спільної заяви із вимогою припинити блокування протоки вже приєдналися 35 країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія та Об'єднані Арабські Емірати.

Водночас жодна держава поки не готова застосувати силу для відкриття маршруту через ризик атак іранських ракет, дронів і мін.

США дистанціюються

Примітно, що США не беруть участі у зустрічі. Президент Дональд Трамп заявив, що безпека протоки "не є завданням Америки" та закликав союзників самостійно дбати про доступ до нафти.

На цьому тлі військові планувальники кількох країн готуються до окремих консультацій щодо забезпечення безпеки судноплавства після можливого припинення бойових дій.

За словами Кіра Стармера, відновлення роботи протоки вимагатиме "єдиного фронту військової сили та дипломатії". Очікується, що після першої зустрічі відбудеться серія переговорів на робочому рівні.

Аналітики зазначають, що ініціатива нагадує створення "коаліції бажаючих", яку Велика Британія та Франція просувають для гарантування безпеки України після війни.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, аби змусити Європу приєднатися до зусиль з розблокування Ормузької протоки.

Стратегічно важливий логістичний маршрут, яким проходить пʼята частина всього експорту нафти у світі, Іран заблокував після того, як США та Ізраїль завдали по країні ударів наприкінці лютого.

Минулого місяця президент США вимагав від країн НАТО допомоги у відкриті водної артерії, але отримав відмову. У Європі наголосили, що це неможливо, доки конфлікт на Близькому Сході триває. Інші ж сказали, що це "не наша війна".

