Раніше європейці встановили, що диверсійна мережа РФ хотіла підривати літаки, що прямували до США.

Одне з європейських розвідувальних агентств вважає, що Росія готується здійснювати масштабні диверсії в Європі.

Про це у своєму великому огляді пише Financial Times.

Як повідомляється, російські агенти активно оглядають автомобільні мости. На думку європейських фахівців, це робиться з наміром їх замінувати. За словами представника однієї з європейських розвідок, залізниці по всьому континенту також активно перевіряються на наявність слабких місць.

Відео дня

Відомо, що одна з російських диверсійних мереж готувала підриви літаків, які летіли до США. Вилученої вибухівки було достатньо для того, щоб організувати масштабні теракти у повітрі.

Раніше у польській прокуратурі заявили, що підпали посилок в логістичних центрах кур'єрських компаній, які сталися цього літа в Польщі, Німеччині та Великобританії, були спробою саботувати рейси в США та Канаду.

Західні фахівці також запобігали замахам на сходження з рейок поїздів, підпалам торгових центрів та отруєння водопостачання.

"Те, що відомо громадськості – це лише верхівка [айсберга]... Є ще багато речей, про які уряди вирішили не говорити", – каже експерт щодо Росії в Chatham House Кір Джайлз.

Москва використовує різні методи. Зокрема, росіяни активно вербують східноєвропейців й місцевих бандитів. Операціями керують дистанційно, за допомогою месенджерів та криптовалют.

Деякі розвідувальні дані свідчать про довгострокове планування.

Хоча за останні роки велика кількість російських шпигунів була вигнана з Європи, агентства Кремля намагалися знову проникнути в європейські держави за допомогою підготовлених професіоналів.

Чого хоче досягти Москва – оцінки експертів

Оцінки диверсійних дій РФ в Європі все частіше розглядаються через призму Спільної оцінки загроз НАТО 2023 року. Йдеться про доповідь, поширену серед керівників оборонних відомств альянсу, в якій йдеться, що Москва готує свою армію і економіку до можливої війни з Європою через кілька років.

На думку західних фахівців, якщо США і Європа не будуть жорстко реагувати на диверсії російських спецслужб, то виникає серйозна загроза ще більшої ескалації. Наприклад, існує загроза нападу на країни Балтії.

Водночас фахівці вважають, що сьогодні НАТО може похвалитися високим рівнем розуміння загроз. Тож Москва знає, що Альянс може швидко відреагувати у випадки атаки з боку Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: