Частка бензинових автомобілів у продажах нових легковиків суттєво зменшилась.

Українці, як і раніше, віддають перевагу авто, які обладнані бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. Минулого місяця автопарк нашої країни поповнили 2,4 тисячі нових автомобілів з бензиновими ДВЗ.

За інформацією "Укравтопром", частка бензинових машин у продажах нових авто суттєво скоротилась. Якщо у липні минулого року на них приходилось 45% ринку, то у 2024-му цей показник впав до 38%. Лідерські позиції у цьому сегменті займає Mazda CX-5.

ТОП-5 нових легкових авто з бензиновими ДВЗ:

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Mazda CX-5 – 147 одиниць;

Kia Sportage – 137;

Škoda Octavia – 119;

Suzuki SX4 – 100;

Hyundai Tucson – 99.

Якщо казати про імпортовані вживані легкові авто, то тут бензинові автомобілі також утримують першість – практично половина вживаних машин, які у минулому місяці перейшли на українські номери, виявились бензиновими. Їх середній вік дорівнював 9,6 року.

ТОП-5 імпортованих вживаних авто з бензиновими ДВЗ:

Volkswagen Golf – 508 одиниць;

Volkswagen Tiguan – 447;

Audi Q5 – 430;

Nissan Rogue – 371;

Audi A4 – 364.

Поради експертів – які авто краще уникати

Раніше відомий автомобільний експерт Девід Лонг назвав моделі вживаних авто, які на його думку краще уникати. Мова, зокрема, про Audi A8, яка не тільки не надійна, але й дуже дорога в обслуговуванні. Також спеціаліст радить бути обережним при покупці Mazda RX-8.

У свою чергу, інший експерт, Даміан Магінн, не радить купувати Vauxhall Corsa, який випускали з 2000 по 2006 роки.

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