Протягом останнього року КП "Київпастранс" поступово виводило з обігу разові паперові квитки і з 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно.

Паперові квитки для проїзду в громадському транспорті Києва остаточно вийдуть із обігу з 14 липня.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація з посиланням на КП «Київпастранс».

Як зазначили у транспортному підприємстві, протягом останнього року разові паперові квитки поступово виводили з обігу.

"Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада – на міській електричці. Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці. Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня. Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів", - прокоментували у "Київпастрансі".

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Звертається увага, що пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.

Також наголошується, що на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Для підсилення якості роз’яснювальної роботи підприємство звернулось до поліції.

Пасажирам нагадують, що електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Громадський транспорт Києва

У київському громадському транспорті з 1 липня кондуктори не працюють.

Речник КП «Київпастранс» Олег Грищак в ефірі комунального телеканалу «Київ» порадив усім гостям міста, які приїхали на нетривалий період, заздалегідь визначитись зі способом оплати проїзду у міському транспорті.

Штраф за проїзд без квитка становить 160 грн.

Відмова від паперових квитків старого зразка для одноразового проїзду у столичному наземному транспорті пов’язана з впровадженням в місті єдиного електронного квитка.

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Автор: Інна Андаліцька