В Україні набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами за одним транзитним документом.

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні запрацював так званий "митний безвіз".

Як повідомило Міністерство фінансів, відсьогодні в нашій країні набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом.

Зазначається, що першою країною, з якої було відправлено вантаж для доставки в Україну під процедурою спільного транзиту, стала Німеччина. Україна також випустила товари під процедуру спільного транзиту для доставки в Німеччину.

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"Перша транзитна декларація Т1 була відправлена сьогодні з Німеччини до України. Митники вже бачать її у електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки. 1 жовтня Україною також було оформлено першу транзитну декларацію на виїзд з України. За нею вантаж зараз прямує через Польщу до Німеччини", - повідомило міністерство.

Зазначається, що відповідно до "митного безвізу", для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств.

"Митний безвіз" з Євросоюзом: деталі

30 серпня президент України Володимир Зеленський підписав документи про реалізацію "митного безвізу" з Євросоюзом.

Раніше, 7 липня, Єврокомісія ухвалила рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, що означає приєднання держави до "митного безвізу".

Конвенція про процедуру спільного транзиту є основою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Технологія, яка лежить в основі Конвенції, - Нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS). Вона доступна лише для членів конвенції.

Щоб приєднатися до Конвенції, Україна мала запровадити NCTS. Державна митна служба з 2021 року розпочала на національному рівні запроваджувати NCTS.

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