В рамках угоди Україна розраховує на обмін знаннями та кращими практиками між працівниками митних та податкових органів країн-учасниць.

Сьогодні, 5 вересня, Україна і Європейський Союз підписали угоду про участь нашої держави в програмі ЄС "Митниця" для співробітництва в галузі оподаткування та в митній сфері.

Документ у Брюсселі підписали міністр фінансів Сергій Марченко та комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Приєднання України до програми співробітництва з ЄС з митних питань "Митниця" стане важливим практичним елементом політики уряду України у сфері європейської інтеграції, а також необхідним кроком для поглиблення співпраці України та ЄС у митній сфері, зокрема, в умовах набуття нашою державою статусу кандидата в члени ЄС", - сказав Марченко.

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Зазначається, що угода дозволить Україні користуватися усіма перевагами щодо співробітництва між митними адміністраціями, а саме: розробкою та зміцнення потенціалу ІТ, зокрема розробки та експлуатації європейських електронних систем.

Окрім того, Україна розраховує на обмін знаннями та кращими практиками між працівниками митних та податкових органів країн-учасниць та можливість використовувати відповідні системи для обміну інформацією та доступ до баз даних.

Як повідомляв УНІАН, раніше Об’єднаний комітет конвенцій про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня 2022 року.

За словами Дениса Шмигаля, Україна вже цього року стане 36-ю державою-учасницею конвенцій й отримає "митний безвіз". За його словами, "митний безвіз" стане вже четвертим цього року після "енергетичного безвізу" у березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку.

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