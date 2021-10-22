На українських дорогах з'явилися нові камери автофіксації: де вони встановлені

Камери фіксації порушень запрацювали сьогодні на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької та Харківської областей.

З 22 жовтня ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook. Читайте такожВ Україні почнуть працювати нові камери автофіксації: на яких дорогах вони встановлені Так, прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, відсьогодні запрацювали на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької та Харківської областей. Адреси нових камер фотовідеофіксації оприлюднені на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Камери автофіксації: Камери автоматичної фіксації перевищення швидкості запрацювали в Україні з 1 червня 2020 року. У МВС повідомили, що за перший рік роботи камер в місцях їх установки кількість ДТП знизилася в 8 разів, а смертність на дорогах за чотири місяці поточного року знизилася на 17% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

28 вересня 2021 року на автошляхах України збільшили кількість камер фіксації порушень ПДР.

До 2024 року в країні планують встановити 1,5 тис.таких камер в місцях підвищеної аварійності.

Крім того, незабаром на дороги України вийдуть так звані фантоми - поліцейські машини без поліцейського маркування, які потайно стежитимуть в русі за швидкісним режимом і штрафуватимуть водіїв порушників. До 2024 року планується, що дороги патрулюватимуть 550 фантомів. Автор: Інна Андаліцька

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