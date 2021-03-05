За даними патрульних, за минулий рік в Україні сталося 4 тис.432 ДТП за участю дітей, 168 дітей загинули, 3 тис. 957 - травмовані.

Зміни до Правил дорожнього руху в частині перевезення дітей в автомобілях, які були прийняті урядом наприкінці лютого, набули чинності.

Про це в Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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"Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року №152, якою внесено зміни до ПДР", - заявив він.

Згідно з постановою, було доповнено визначення дитячої системи (замість спеціальних засобів), виключено вік дитини, залишено тільки зріст (145 см).

Також виключено вимогу щодо використання дитячих утримуючих систем на транспортних засобах, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, та спеціалізованих транспортних засобах (медичної допомоги, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, служби безпеки, Державної служби охорони).

Доповнено пункт про правила використання дитячих утримуючих систем в транспортних засобах.

За даними патрульної поліції, за минулий рік в Україні сталося 4 тис. 432 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей, в яких 168 дітей загинули та 3 тис. 957 - травмовані.

"Прибуваючи на виклики про такі ДТП, патрульні нерідко стають очевидцями того, що діти - травмовані або загиблі в результаті ДТП - були без спеціальних засобів, які дають можливість пристебнути їх в авто. Однак не варто забувати, що використання дитячих утримуючих систем - це не тільки пасивна безпека вашої дитини, її життя і здоров'я, але і ймовірність того, що в разі ДТП вона залишиться живою або отримає менш серйозні травми", - підкреслив Білошицький.

Що цьому передувало

У 2019 році було посилено відповідальність за порушення правил перевезення дітей - штраф 510 грн, а за повторне протягом року вчинення порушення - 850 грн.

Протягом 2020 року поліцейські склали 2 тис. 664 адміністративних постанови за порушення правил перевезення дітей.

24 лютого 2021 року Кабінет міністрів схвалив внесення змін до (ПДР), що підвищують безпеку пересування дітей в автокріслах і впроваджують європейські підходи та правила перевезень.

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Автор: Костянтин Гончаров