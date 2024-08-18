Гарріс обіцяла продовжувати політику Джо Байдена щодо України та НАТО.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, яка змінила президента Джо Байдена на позиції кандидата в президенти на майбутніх виборах в США, обіцяє продовжити багато чого з того, що робив Байден у разі своєї перемоги. Її конкурент, колишній президент Дональд Трамп, зі свого боку, також палко бажає повернутися в Білий дім і проводити свою політику.

Як пише AFP, немає сумнівів, що той, хто переможе на виборах у листопаді, прагнутиме сформувати ландшафт американського життя і політики у способи, абсолютно відмінні від опонента. Майже з усіх ключових питань політику кожного з кандидатів уже чітко визначено, зокрема, це стосується зобов'язання підтримувати Україну та ставлення до членства в НАТО.

Позиція Камали Гарріс

Віцепрезидентка ще не уточнила, чим її позиція щодо війни Росії з Україною може відрізнятися від позиції Байдена, однак висловила схвалення зусиллям президента з відновлення альянсів, зруйнованих Трампом, зокрема НАТО.

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Адміністрація Байдена пообіцяла безперервну підтримку України проти вторгнення Росії. Уряд направив Україні десятки мільярдів доларів військової та іншої допомоги, і стверджує, що продовження допомоги США має вирішальне значення. При цьому Гарріс раніше заявляла, що було б нерозумно ризикувати глобальними альянсами, які створили США, і засуджувала "жорстокість" Путіна.

Позиція Дональда Трампа

Своєю чергою, Трамп неодноразово висловлював незгоду з допомогою США Україні і заявляв, що продовжить "фундаментально переоцінювати" місію і мету альянсу НАТО в разі своєї перемоги на виборах.

Крім того, він стверджував, що зможе покласти край війні в Україні до своєї інавгурації, посадивши обидві сторони за стіл переговорів. При цьому його підхід залежить від того, що Україна віддасть хоча б частину своєї окупованої Росією території в обмін на припинення вогню.

Що стосується НАТО, то Трамп роками нападав на країни-члени за невиконання узгоджених показників військових витрат. Цього року він заявив, що не тільки відмовиться захищати країни, які не досягають цих показників, а й "заохочуватиме" Росію "робити все, що вона захоче" з країнами, які "порушують зобов'язання".

Вибори у США та Україна

Видання The Telegraph пише, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс має доволі спрощене розуміння війни в Україні. Крім того вона, ймовірно, має особистий конфлікт із президентом України Володимиром Зеленським.

Тим часом кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп укотре заговорив про мирну угоду між Україною та Росією, пообіцявши закінчити війну ще до того, як складе присягу. За його словами, його опонентка Камала Гарріс "продовжуватиме" війну, вкладаючи гроші американських платників податків в Україну, а її бездіяльність втягне світ у глобальну війну, в якій загинуть мільйони людей.

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