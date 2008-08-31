В Брюсселі розпочнеться надзвичайний самміт ЄС для обговорення ситуації в Грузії та відносин з Росією

Самміт скликано за ініціативою Президента головуючої в ЄС Франції. Лідери країн ЄС розпочнуть засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС) із зустрічі з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ, прес-конференція якого запланована на 15-30. Фінальна прес-конференція за результатами засідання запланована на 18-15.