”Дорожньої карти” для скасування віз не буде

Париж. 9 вересня. УНІАН. Україна не отримає від ЄС «Дорожньої карти» з переходу до безвізового режиму, а лише умови його запровадження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні українським журналістам у Парижі Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ .

“Дорожня карта” – це назва, яка діє для певних країн. Давайте називати це умовами… Слово «умови» нам вдалося вставити”, - сказав він.

У цілому А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що перехід до безвізового режиму з ЄС залежить в першу чергу від України, зокрема від того, як швидко вона зможе виконати необхідні для цього умови.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Парижі відбувається XII саміт Україна – ЄС. На цьому саміті Україна планує домовитися з ЄС про початок переговорів щодо безвізового режиму поїздок до ЄС для громадян України.

Ряд балканських країн, які вже ведуть переговори з ЄС про запровадження безвізового режиму, отримали спеціальні “дорожні карти” для якнайшвидшої реалізації цієї мети.