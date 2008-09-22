Зберігати СО2 може бути вигідно

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Витрати та уловлення та зберігання СО2 можуть скоротитися втричі до 2030 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представленій сьогодні доповіді компанією McKinsey&Company.

Згідно з результатами дослідження, якщо на початковому етапі витрати на уловлення та зберігання СО2 становитимуть 60-90 євро за тонну, то до 2030 року, за наявності необхідних інвестицій – 30-45 євро за тонну.

Водночас, зазначається у документі, для досягнення цього результату потрібна розробка регуляторної бази, механізмів фінансування та підвищення обізнаності суспільства щодо технології уловлення та зберігання СО2.

“Сьогоднішнє дослідження принесло важливу інформацію: технології можуть зробити уловлення та зберігання СО2 комерційно виправданим”, - заявив присутній на презентації комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

Він наголосив на тому, що ЄС має прискорити роботу над необхідними проектами законодавчих актів щодо запровадження уловлення та зберігання СО2 в життя.

“Без цієї технології ми не зможемо протистояти кліматичним змінам”, - наголосив комісар ЄС.

У свою чергу присутній на презентації доповіді депутат Європарламенту Кріс ДЕВІС (група ліберальних партій, Великобританія) висловився за якомога швидшу розробку механізму фінансування запровадження технологій уловлення та зберігання СО2.

“Я думаю, ми повинні якомога швидше напрацювати механізм фінансування”, - сказав він, зазначивши, що на першому етапі такі проекти можуть фінансуватися за рахунок коштів, що надходитимуть від продажу дозволів на викиди СО2 в атмосферу.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія вважає запровадження технології уловлення та зберігання СО2, в першу чергу, на електростанціях однією з серйозних можливостей для досягнення цілей Комісії щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу. Загалом, до 2020 року ЄС планує скоротити викиди СО2 в атмосферу на 20% порівняно з рівнем 1990 року.