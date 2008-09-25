Fitch погіршило рейтинг України

Київ. 25 вересня. УНІАН. Сьогодні Fitch Ratings змінило прогноз щодо довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті зі «Стабільного» на «Негативний». Про це йдеться в повідомленні Fitch.

Крім того, агентство підтвердило довгострокові РДЕ України в іноземній і національній валюті на рівні «BB-» (BB мінус), короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «B» і межу рейтингу країни на рівні ”BB-” (BB мінус).

«Негативний» прогноз відображає стурбованість Fitch тим, що Україна стикається з ризиком валютної кризи, що росте, обумовленим збільшенням дефіциту рахунку поточних операцій і перспективами, що погіршуються, в області фінансування, – йдеться в повідомленні з посиланням на директора в аналітичній групі Fitch з суверенних рейтингів Ендрю КОХУНА. – Сильний приплив капіталу і зростання резервів, які досі спостерігаються в 2008 році, свідчать про певну стійкість, проте Україна схильна до ризиків, що ростуть, при погіршенні фундаментальних показників».

Fitch прогнозує, що потреби України в зарубіжному фінансуванні, ймовірно, зростатимуть, навіть з урахуванням того, що доступність такого фінансування, схоже, скорочується в умовах погіршення глобальної ринкової і макроекономічної кон`юнктури. За прогнозами Fitch, негативне сальдо рахунку поточних операцій України в 2008 роки збільшиться до 7% ВВП, а в 2009 році – до 8,5% ВВП (порівнянні з 4,2% у 2007 році) на тлі дефіциту торгового балансу, що росте. Україна схильна до значного впливу з боку цін на сировинні товари, особливо на природний газ і сталь. Імпортна ціна газу має підвищитися в 2009 році, у міру того як Росія продовжує скорочувати розрив між цінами для України і країн Західної Європи. Якщо відбудеться різке зниження цін на сталь з існуючих високих рівнів, це посилить несприятливий шок в області умов торгівлі для України. Показник зовнішньої ліквідності в України на рівні 96% у 2008 році значно нижче за медіанне значення для країн з рейтингами категорії «BB» у 223%, що забезпечує країні достатньо невеликий запас міцності на випадок різкої зміни ситуації в області зовнішнього фінансування.

Приплив капіталу в 2008 р. поки залишається значним при збільшенні офіційних резервів на 20% до 38 млрд. дол. за вісім місяців на кінець серпня. Водночас на перспективи України щодо залучення необхідного фінансування протягом частини 2008 р., що залишилася, і в 2009 р. негативно впливають погіршення в області економічної політики, політична волатильність, що триває, і ослаблення фундаментальних макроекономічних показників. Розпад коаліції, що сформувала уряд, 3 вересня спричинив четверту політичну кризу в Україні за чотири роки і залишив країну без надійного уряду, який був би здатний справитися з ризиками, що накопичуються в економіці.

Грошово-кредитна політика була помірно посилена в квітні-травні 2008 року, проте реальні процентні ставки, як і раніше, мають істотні негативні значення, і Fitch чекає, що до кінця 2008 р. інфляція становитиме 20%, хоча цей показник і знизиться з 26% за станом на серпень.

Проте, економічне зростання сповільнюється, а в будівельному секторі вже відзначається рецесія. При помірному уповільненні зростання можливо згладжування ризиків за рахунок скорочення імпорту, проте при різкому зниженні може послідувати негативний вплив на рівень довіри інвесторів і на банківську систему. Погіршується якість управління боргом, оскільки відмова держави йти на більш високу дохідність за борговими зобов`язаннями означає, що уряду ще належить забезпечити фінансування 2-процентного бюджетного дефіциту в 2008 р., створюючи ризик використання бюджетних депозитів, а це послужило б несприятливим сигналом для ринків.

Водночас рейтингове агентство відзначає такі сприятливі рейтингові чинники, як низький рівень державного боргу (всього лише 10% ВВП на кінець 2007 р.) і погашень суверенного зовнішнього боргу (у сукупності лише 1,3 млрд. дол. у другому півріччі 2008 р. і в 2009 р.) щодо валютних резервів у розмірі 38 млрд. дол. і очікуваного в 2008 р. ВВП на рівні 191 млрд. дол.

Поява ризиків у сфері зовнішніх фінансів, які привели б до різкого падіння курсу гривні, прискорила б і так високу інфляцію і позначилася б на якості активів у банківській системі, де 51% кредитів номіновано в іноземній валюті. У разі подальшого посилення ризику виникнення кризи у сфері зовнішнього фінансування можливе зниження суверенних рейтингів. Якщо відбудеться ослаблення грошово-кредитної або податково-бюджетної політики, це також може стати негативним чинником для кредитоспроможності.