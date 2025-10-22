Electronic Arts підтвердила, що її ігри недоступні в кількох українських регіонах через дію міжнародних санкцій. Під обмеження потрапили Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, про що повідомили представники компанії на офіційному форумі EA.
У повідомленні йдеться про те, що ці території входять до списку регіонів, на які поширюються ембарго і санкції, перераховані на сторінці підтримки EA. Гравцям із цих областей недоступні всі проєкти компанії, від великих серій на кшталт Battlefield і Apex Legends до спортивних тайтлів, включно з FC 25.
Про проблему стало відомо після численних скарг користувачів із Запоріжжя, які не могли запустити ігри. На форумі EA з'явилися десятки повідомлень, але пізніше на форумі промаркували ситуацію як "вирішену".
В Electronic Arts пояснюють, що змушені дотримуватися чинних міжнародних обмежень і законів. Компанія зазначає, що, якщо санкції будуть переглянуті, доступ до ігор у цих регіонах може бути відновлений.
Крім чотирьох українських областей, до списку недоступних регіонів входять Білорусь, Крим, Куба, Іран, Північна Корея, Росія і Сирія.
