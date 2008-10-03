Російський депутат каже, що ПАРЄ не позбавлена здорового глузду

Страсбург. 3 жовтня. УНІАН. Російський депутат, член делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Леонід СЛУЦЬКИЙ вважає, що Асамблея продемонструвала багато здорового глузду. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Страсбурзі після голосування за резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією”.

“І так підтримка в групах парламентської асамблеї підтримка була, скажу чесно, трохи більша, ніж ми передбачали. І це каже про те, що здорового глузду в ПАРЄ та Раді Європи достатньо”, - сказав він.

Депутат зазначив, що резолюція могла б бути “кращою”, однак висловив розуміння, що, оскільки Росія – єдина країна-член Ради Європи, яка визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії, то було б дивним очікувати, що більшість російських поправок до проекту резолюції пройде.

Депутат зазначив, що російська делегація продовжить працювати для пошуку спільних шляхів розв’язання проблеми цих двох територій.

“Ми працюватимемо, ми не будемо пікіруватися з грузинською делегацією, намагатися когось перемогти, нам треба не перемагати одне одного, а шукати спільні шляхи до розв’язання тієї складної проблеми, що склалася на цих багатостраждальних територіях Абхазії та Південної Осетії”, - сказав Л.СЛУЦЬКИЙ.

Він також висловив переконання у тому, що парламентська дипломатія може пройти там, де заходить в тупик дипломатія офіційна, а також висловив впевненість у можливості знайти “спільний знаменник, якій здається недосяжним сьогодні”.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією” та рекомендації до неї.

В резолюції ПАРЄ засудила обидві сторони за використання сили, Росію – за визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії та закликала до незалежного розслідування подій, як під час військових дій, так і тих подій, що передували збройному конфлікту.

В ході голосування ПАРЄ не схвалила жодної поправки, що були подані російськими депутатами.