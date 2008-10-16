Саркозі: ЄС висловився про Лісабонську угоду ”дерев`яною мовою”

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ сподівається, що до грудня всі країни ЄС ратифікують Лісабонську угоду, щоб представити пропозиції для подолання ірландського “ні”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Я сподіваюсь, що коли у грудні всі країни ратифікують... в цей момент ми запропонуємо дорожню карту щоб вирішити інституційну проблему”, - сказав він.

Президент Франції зазначив, що напередодні засідання Європейської Ради 6 грудня він планує відвідати Польщу, щоб переконати Президента країни Леха КАЧИНСЬКОГО підписати ратифікований парламентом текст Лісабонської угоди.

Говорячи про рішення, схвалене на засіданні Європейської Ради 15-16 жовтня, Н.САРКОЗІ зазначив, що воно є досить нейтральним.

“Я розумію, що параграф присвячений цьому написаний трохи “дерев’яною” мовою, але це з гарних причин, оскільки, поки ми не маємо конкретної пропозиції з розв’язання цього питання, не потрібно відкривати ящик Пандорри, що розділятиме нас”, - наголосив Н.САРКОЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана.

10 вересня 2008 року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.

Після ірландського “ні” Президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ відмовився підписувати ратифіковану парламентом Лісабонську угоду.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.