Відомо, що одна з пострадянських країн отримає оцінку "жахливо".

Європейська комісія 4 листопада представить звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на шляху до вступу в Євросоюз.

Про це журналіст "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк написав у Х. "Завтра Європейська комісія опублікує щорічний звіт про країни-кандидати на вступ до Євросоюзу. Рейтинги: здебільшого позитивно: Молдова, Україна, Чорногорія, Албанія", - деталізував журналіст.

Середню оцінку, за даними Йозвяка отримають Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Косово, а Грузія буде з оцінкою - жахливо.

Вступ України до ЄС

У жовтні представники Євросоюзу передали Києву суворе послання: країні належить виконати ще більшу роботу, щоб вступити у ЄС.

Справа в тому, що для вступу Україні потрібна підтримка всіх 27 країн, однак Угорщина перешкоджає переходу до наступного етапу переговорів про приєднання, посилаючись на різні проблеми.

Позиція Угорщини викликала невдоволення інших країн Євросоюзу, тому комісар із розширення Марта Кос провела в Україні низку зустрічей з високопосадовцями, а також з угорською меншиною, щоб знизити напруженість.

