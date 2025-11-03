Єдиний пасажир, який вижив в авіатрощі рейсу 171 авіакомпанії Air India влітку, розповів журналістам, що відчуває зараз, та з якими труднощами стикається.

Британець Вішвашкумар Рамеш досі не може оговтатися після катастрофи літака Air India, у якій вижив тільки він. Як пише Sky.news, у авіатрощі чоловік втратив молодшого брата – Аджайкумара Рамеша. Про його пошуки він благав ще в лікарні, де опинився відразу після катастрофи.

Він сказав, що аварія залишила його "дуже розбитим" та "зламаним", додаючи, що решта його родини відчуває себе так само. Він не виходить з дому у британському Лестері. Натомість сидить сам у своїй спальні та "нічого не робить".

"Я просто думаю про свого брата. Для мене він був усім", – сказав він.

Він каже, що досі не може повірити, що Аджайкумар мертвий, але це все, що він може змусити себе про нього сказати.

Рамеш сказав, що досі відчуває фізичний дискомфорт, біль у колінах, плечах та спині, а також опіки лівої руки. Його дружина змушена допомагати йому приймати душ.

Рамеш та його брат використали "всі свої заощадження", щоб заснувати рибальський бізнес в Індії, через що вони часто літали туди разом з Великої Британії. Бізнес зупинився після катастрофи, а це означає, що родина пана Рамеша як у Великій Британії, так і в Індії не має доходу.

Вони кажуть, що Air India запропонувала Рамешу фіксовану проміжну виплату в розмірі 21 500 фунтів стерлінгів – одноразову суму, яка виплачується заявнику до завершення позову про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю. Речник Tata Group, материнської компанії Air India, повідомив Sky News, що Рамеш прийняв платіж і що його було перераховано йому.

Водночас він сказав, що цієї суми "навіть не вистачить на розходи", які потрібні йому та родині, поки він не може працювати чи виходити з дому – від допомоги з транспортуванням сина до школи, їжі, медичної та психіатричної підтримки.

Вони вимагають не лише грошових виплат, що, на їхню думку, зводить Рамеша до "числа в електронній таблиці". Натомість вони хочуть, щоб головний виконавчий директор Air India Кемпбелл Вілсон зустрівся з ним, його родиною та родинами інших жертв катастрофи, щоб почути про їхні труднощі та "поговорити як люди".

Катастрофа літака Air India

Нагадаємо, що літак Air India розбився 12 червня. Одразу після зльоту в Ахмедабаді, що в індійському штаті Гуджарат, літак врізався в будівлю. В результаті чого загинула 241 людина на борту. Британець Вішвашкумар Рамеш був єдиним пасажиром, який пішов пішки з-під уламків.

У своїх перших розмовах з журналістами він розповідав, що сидів біля аварійного виходу. Ця частина літака впала на землю. Перед катастрофою, за його словами, почали мерехтіти вогні в літаку. У нього було відчуття, ніби літак застряг у повітря, а після того літак врізався у будівлю неподалік аеродрому. Як з’ясувалося згодом, це був гуртожиток лікарів.

