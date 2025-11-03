Нацбанк вводить в обіг нову памʼятну монету: який номінал та як виглядає (фото)

Тираж становить 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Національний банк вводить в обіг нову памʼятну монету "Рік Коня", присвячену тому, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня.

Як повідомила пресслужба регулятора, номінал цієї монети дорівнює 5 гривень, а тираж становить 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Зазначається, що на реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2026 року – коня на тлі підкови. Підкова символізує удачу та захист. Під цим зображенням розміщено три крапки - символ продовження боротьби.

Грива коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру", що є метафорою внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи.

Крім того, на аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2026 році знак китайського зодіаку.

Дизайн монети створила художниця Марина Куц та скульптор – Володимир Атаманчук.

Придбати пам’ятну монету "Рік Коня" можна буде в інтернет-магазині НБУ з 4 листопада.

Пам'ятні монети НБУ - останні новини

23 жовтня Національний банк випустив набір з двох пам’ятних монет "Мешканці морських глибин", присвячені раку-самітнику та бичку-кругляку. Ці монети були випущені в якості нагадування про цінність Чорного і Азовського морів як невід’ємної частини природної спадщини України.

30 вересня Нацбанк випустив пам’ятну монету, присвячену Силам безпілотних систем. Вона продовжує серію "Збройні Сили України". Номінал монети – 10 гривень. Поступово в обігу буде майже 10 мільйонів таких монет.

