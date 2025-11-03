Лідер КНДР вихваляє елітний "Штурмовий корпус" і обіцяє реформувати армію, враховуючи "уроки війни в Україні".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з військовими 11-го корпусу Корейської народної армії (так званого "Штурмового корпусу"), який брав участь у війні проти України на боці Росії. Під час інспекції Кім назвав цей підрозділ "взірцем" для всієї армії КНДР і заявив, що планує перетворити війська країни на "сильну та героїчну армію, яка завжди перемагає", пише NKnews.

За даними державних ЗМІ, Кім ознайомився з планами бойових дій корпусу, обговорив стратегію розвитку сил спецоперацій і натякнув, що на наступному засіданні Центральної військової ради може бути ухвалено рішення про реорганізацію армії.

"Солдати Штурмового корпусу ідеально виконали рішення партії, проявивши народний героїзм і неперевершений бойовий дух", — заявив Кім Чен Ин.

Експерти припускають, що Кім прагне використати бойовий досвід підрозділу, аби адаптувати армію до сучасної війни, зокрема — впровадити тактику дронів і радіоелектронної боротьби, яку північнокорейські солдати могли перейняти від російських сил в Україні.

Старший аналітик Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін зазначив, що йдеться про часткову реорганізацію регулярних підрозділів за зразком Штурмового корпусу.

Штурмовий корпус КНДР на війні проти України

11-й корпус, створений ще після спроби нападу на президентський Блакитний будинок у 1968 році, налічує, за даними південнокорейських ЗМІ, від 40 до 80 тисяч солдатів. Минулого року, за оцінками розвідки, до 12 тисяч його бійців були відправлені до Росії.

Як повідомляв раніше УНІАН, Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї 24 січня заявив, що Північна Корея може готуватися до відправлення додаткових військових до Росії, щоб підтримати її у війні проти України. Деталі можливих подальших кроків Північної Кореї залишаються невідомими.

