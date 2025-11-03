Тепер у Пхеньяні навіть можна пограти у звичайні ігри на кшталт FIFA, Call of Duty чи Rainbow Six Siege.

У Північній Кореї відкрився новий комп'ютерний клуб, PC Bang як їх називають в Азії. Термін прийшов з Південної Кореї і означає клуб, де люди грають в ігри на комп'ютерах. У Південній Кореї їх тисячі, а на півночі такі заклади практично не зустрічаються.

За фотографіями видно, що клуб має сучасний вигляд і добре оснащений, що незвично для звичайного ігрового залу в КНДР. За словами блогера Iniysa, він розташований у нещодавно побудованому районі Пхеньяну, і відвідувати його можуть тільки обрані.

Примітно, що там стоять преміальні ігрові ПК ASUS ROG. На скріншотах видно інтерфейс внутрішньої програми з назвою "Mars Computer Arcade", через яку можна пограти, наприклад, у FIFA, Battlefield, Call of Duty, Rainbow Six Siege, The Last of Us, Far Cry та інші відомі ігри. Найімовірніше, вони працюють тільки через локальну мережу, тобто доступ до зовнішнього інтернету відключений.

