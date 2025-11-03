Для протидії ворогу залучається все більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.

Наразі триває операція із зачистки Покровська від російських окупантів. Про це повідомили у 7-ому корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних Сил України.

"За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою", - написали там.

Стверждується, що триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів.

"Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське", - повідомили у ДШВ.

Важливо, що 2 листопада українські військові ліквідували у місті 19 росіян.

"Для протидії ворогу продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців. Ситуація у Мирнограді - напружена, але не загрозлива. На підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна - близько 10", - зазначили вони.

За їхніми словами, оборона міста вже поповнена додатковими силами:

"Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації".

Війна в Україні - ситуація в Покровську

Раніше командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Вʼячеслав "Лютий" розповів, що у Покровську зараз критична ситуація. За його словами, українським оборонцям все важче зачищати ворожі ДРГ.

