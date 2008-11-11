Міністри оборони ЄС посилять військову співпрацю

Брюссель. 11 листопада. УНІАН. Міністри оборони країн-членів ЄС, що зустрілися в рамках засіданні Ради з управління Європейського оборонного агентства, погодилися запустити ряд нових проектів для покращення військової співпраці

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради з управління 10 листопада.

Так, міністри 12 країн-членів ЄС погодилися започаткувати ініціативу щодо створення Європейського авіатранспортного флоту. До проекту приєдналися, зокрема, Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина та Іспанія.

Проект передбачає створення пулу для транспортних літаків Аеробус А400М та американських С-130 виробництва компанії Lockheed.

Участь в проекті може відбуватися за різноманітними формами: придбання літаків, обмін чи придбання польотних годин, спільне тренування екіпажів, утримання літаків.

“Декларація щодо Європейського авіатранспортного флоту є найважливішою, оскільки покращить транспортні здатності та зменшить суттєвий європейський дефіцит”, - заявив з цього приводу виконавчий директор Європейського оборонного агентства Александер ВАЙС.

10 країн-членів ЄС (Бельгія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія та Швеція) а також Новрегія вирішили започаткувати проект щодо заходів з протидії морським мінам. Діяльність з реалізації цього проекту розпочнеться з оцінки з метою розроблення системного рішення цієї проблеми. Заходи з протидії морським мінам у прибережних водах були визначені одним з 12-ти пріоритетних проектів Європейського оборонного агентства.

7 країн-членів ЄС (Фінляндія, Франція, Німеччина, Польща, Португалія, Іспанія та Швеція) вирішили розпочати роботу зі створення системи безпілотного повітряного спостереження. Ця система передбачає пошук можливостей для зльоту та посадки безпілотних літаків-розвідників з палуби кораблів для здійснення спостережень на підтримку операцій в рамках Європейської політики безпеки та оборони.

5 країн-членів ЄС (Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Іспанія) підписали лист про наміри створити системи космічного спостереження. Передбачається, що ця система має започаткувати свою роботу з 2015 року, і буде відкритою для приєднання інших країн-членів ЄС.

Міністри країн-членів ЄС також підтримали “дорожню карту” вертолітної тактичної тренувальної програми, сутність якої буде визначено протягом 2009 року та Європейську стратегію оборонних досліджень та технологій, яка визначає ключові технології для інвестицій, шляхи покращення ефективності інвестицій та створення “дорожніх карт”.

Як повідомляв УНІАН, посилення оборонної здатності ЄС було одним з пріоритетів програми французького президентства в ЄС.