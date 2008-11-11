Литва вважає помилкою відновлення переговорів з РФ

Брюссель. 11 листопада. УНІАН. Литва вважає помилкою відновлення переговорів ЄС з Росією.

Як повідомляє AFP, про це заявив заступник міністра закордонних справ Литви Зігмантас ПАВІЛЬЙОНІС.

“Ми вважаємо це помилкою, історія покаже, хто був правий, а хто ні”, - сказав він.

Литва, зокрема, вважає, що Росія не остаточно виконала умови мирного плану, зберігаючи близько 7 тис. військових на території Південної Осетії та Абхазії.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада ЄС вирішив продовжити переговори з Росією про нову угоду.

У заяві французького президентства в ЄС, розповсюдженій за підсумками першого дня засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС зазначається, що діалог та переговори є найкращим засобом для ЄС у відстоюванні своїх інтересів, однак вони не легалізують статус-кво в Грузії.

5 листопада Єврокомісія запропонувала огляд стану відносин з Росією, яким, зокрема, висловилася за відновлення переговорів, призупинених 1 вересня цього року рішенням Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) до виконання Росією умов плану мирного врегулювання. Схожа пропозиція про відновлення переговорів містилася і в оцінці, підготовленій Х.СОЛАНОЮ.