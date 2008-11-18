Литва підтримує ПДЧ для України

Київ. 18 листопада. УНІАН. Литва підтримує надання Україні чіткої перспективи членства в Європейському Союзі, а також поступової інтеграції України до НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це сказав міністр закордонних справ Литви Пятрас ВАЙТЄКУНАС під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ у Вільнюсі.

У ході зустрічі було обговорено порядок денний двосторонніх відносин, взаємодію двох країн щодо актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Сторони позитивно оцінили динаміку торговельно-економічного співробітництва та домовилися про проведення чергового засідання Міжурядової Українсько-Литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, а також бізнес-форуму підприємців двох країн.

П.ВАЙТЄКУНАС поінформував про участь Президента Литви Валдаса АДАМКУСА у Міжнародному форумі та інших заходах, приурочених до 75-ї річниці трагедії Голодомору, які відбудуться в Києві 22 листопада.

К.ЄЛІСЄЄВ привітав П.ВАЙТЄКУНАСА з 90-ю річницею заснування зовнішньополітичного відомства Литви та передав лист-привітання міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА.