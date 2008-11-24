У Брюсселі відбудеться засідання візового комітету Україна-ЄС

Київ. 24 листопада. УНІАН. У п’ятницю, 28 листопада, у Брюсселі відбудеться друге засідання Спільного комітету експертів щодо імплементації Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

На засіданні планується обговорити стан імплементації цієї угоди та опрацювати пропозиції української сторони щодо внесення до неї змін та доповнень для розширення категорій громадян України, які користуватимуться візовими преференціями.

Довідка УНІАН. Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію 18 червня 2007 року. Угоди набули чинності з 1 січня 2008 року. Відповідно до угоди про спрощення візового режиму, максимальна вартість віз для громадян України має становити 35 євро. Крім того, багато категорій громадян отримали право на безкоштовні візи, а також на отримання багаторазових довгострокових віз. Відповідно до угоди, проблеми її імплементації мають обговорюватися на засіданні Спільного комітету експертів України та ЄС.