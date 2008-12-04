Україна готова підтримати Східне партнерство, але...

Київ. 4 грудня. УНІАН. Україна готова підтримати “Східне партнерство” у тому випадку, якщо нова політика Європейського Союзу не позиціонуватиметься як альтернатива перспективному членству в ЄС. Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України щодо Комунікації Європейської Комісії “Східне партнерство” від 3 грудня 2008 року.

МЗС України відзначає, що із зацікавленістю сприйняло Комунікацію Європейської Комісії від 3 грудня 2008 року „Східне партнерство” щодо запропонованої Польщею та Швецією концепції відносин ЄС з європейськими сусідами.

”Ми вітаємо спільну ініціативу Польщі та Швеції, спрямовану на створення життєздатного східноєвропейського виміру зовнішньої політики Європейського Союзу. Створення на сході європейського континенту єдиного простору стабільності, безпеки та процвітання, який ґрунтується на європейських політичних, економічних, соціальних нормах і стандартах є спільною метою як України, так і Євросоюзу та інших країн-партнерів”, - зазначає МЗС України.

Зовнішньополітичне відомство України вітає врахування з боку Європейської Комісії українського підходу щодо основної мети “Східного партнерства”, яка полягає у сприянні ефективній політичній асоціації та економічній інтеграції між ЄС та державами-партнерами.

Важливо й те, що, згідно з Комунікацією, ступінь амбітності рамок “Східного партнерства” для кожної-держави партнера залежатиме від прагнень, цілей та спроможностей кожної з них. Саме такий гнучкий підхід є запорукою перетворення майбутньої політики ЄС на справді дієвий механізм на противагу концептуально недосконалій Європейській політиці сусідства, відзначає МЗС.

Разом з цим, амбітні рамки “Східного партнерства” потребують адекватних джерел фінансування, які б забезпечили інтенсивне просування пріоритетів нової політики ще за нинішньої фінансової перспективи ЄС.

”Україна готова підтримати та у прагматичний спосіб використати всі елементи “Східного партнерства” у тому випадку, якщо нова політика ЄС не позиціонуватиметься як альтернатива перспективному членству в ЄС, а навпаки наближатиме Україну до цієї мети”, - зазначається в коме7нтарі українського зовнішньополітичного відомства.

МЗС України очікує на остаточне затвердження “Східного партнерства” державами-членами ЄС з урахуванням українських підходів.

”Ми будемо продовжувати обговорення основних елементів майбутньої політики ЄС та працюватимемо у напрямі практичного наповнення „Східного партнерства” в рамках започаткованого наприкінці жовтня 2008 року в Києві багатостороннього діалогу між країнами-учасницями “Східного партнерства”, - зазначається в коментарі.

Довідка УНІАН. 3 грудня комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, представляючи комюніке Єврокомісії для Європарламенту та Ради ЄС щодо Східного партнерства, заявила, що Єврокомісія пропонує визнати європейські прагнення східних країн-партнерів.

Згідно з документом, Єврокомісія пропонує підписати угоди про асоціацію з 6-ма східноєвропейськими країнами: Білоруссю, Молдовою, Україною, Грузією, Вірменією та Азербайджаном у найближчі роки і визнати “європейські ідентичність та прагнення цих країн”.

У комюніке зазначається, що нові угоди про асоціацію, які будуть схожими на такі ж документи, підписані з Польщею та Литвою перед розширенням ЄС у 2004 році, водночас не міститимуть обіцянок майбутнього приєднання до Євросоюзу.

“Укладення угод про асоціацію відбуватиметься без визначення наперед прагнень європейських партнерів”, - зазначається в комюніке.

У документі також ідеться, що Східне партнерство міститиме заходи, спрямовані на направлення чіткого та довготермінового сигналу солідарності з боку ЄС та створення відчутних і визнаних громадянами країн-партнерів переваг.

Такі заходи, серед іншого, мають включати в себе створення єдиної та всеосяжної зони вільної торгівлі, яка має стати базою для розвитку спільного внутрішнього ринку, схожого на Європейську економічну зону, яку на сьогодні ЄС має з Ісландією, Норвегією та Ліхтенштейном. Створення такої зони вимагатиме від країн-східних партнерів ЄС імплементації так званого acquis communautaire (всього обсягу законодавства ЄС – УНІАН).

Східне партнерство також передбачає запровадження безвізового режиму з 6-ма країнами в довготерміновій перспективі.

Документом передбачено, що у червні 2009 року має відбутися самміт Східного партнерства для започаткування нової політики ЄС. Засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та країн Східного партнерства мають відбуватися щовесни, а засідання “вищих посадовців” для підготовки міністерських зустрічей – двічі на рік.

Східне партнерство також передбачає збільшення видатків ЄС на допомогу країнам - східним партнерам. Зокрема, протягом 2010-2013 років Єврокомісія планує надати 350 млн. євро додаткових коштів за рахунок фондів регіонального розвитку.

Комюніке буде розглянуто на засіданні Європейської Ради (самміті голів-держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 11-12 грудня цього року.