Немиря вірить, що Європарламент умовить Комісію дати більше грошей східним сусідам

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та міжнародної інтеграції України Григорій НЕМИРЯ сподівається, що Європарламент зверне увагу Комісії не необхідність збільшити фінансування Східного партнерства.

Як передає власний кореспондент УНІАН Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам після зустрічі з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ.

“Ми звернули увагу відсутність паритету у фінансуванні Союзу для Середземномор’я та Східного партнерства. І ми сподіваємося, що Європарламент під час дискусій зверне увагу Єврокомісії на необхідність суттєво підвищити це фінансування”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо Східного партнерства – польсько-швецької ініціативи, представленої у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

1 вересня цього року Європейська Рада на фоні російсько-грузинської війни закликала прискорити роботу над імплементацією ініціативи. Очікується, що на грудневому засіданні Європейської Ради лідери голів держав та урядів країн-членів ЄС обміняються думками щодо представлених пропозицій, а остаточне рішення схвалять вже у березні наступного року.

Східне партнерство має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.

Згідно з пропозиціями Єврокомісії, фінансування партнерства становитиме 600 млн. євро на рік до 2013 року.