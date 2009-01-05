Суд заборонив ”Нафтогазу” транзитувати російській газ по старій ціні

Київ. 5 січня. УНІАН. Господарський суд Києва своїм визначенням заборонив НАК ”Нафтогаз України” здійснювати 2009 року транзит російського природного газу територією України за ціною 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива й енергетики України.

У повідомленні наголошується, що суд прийняв визначення в забезпечення позову Мінпаливенерго про визнання недійсними угод про транзит російського природного газу територією України, які укладено до кінця 2010 року.

”Підставою визнання їх недійсними є те, що угоди укладено колишнім заступником голови правління НАК ”Нафтогаз України” Ігорем ВОРОНІНИМ, який не мав на це відповідних повноважень з боку Кабінету Міністрів України”, – сказано в повідомленні.

Також в повідомленні зазначено, що розгляд справи по суті призначено на 9 січня 2009 року.

Як повідомлялося, ”Газпром” з 1 січня 2009 року припинив постачання газу в Україну через відсутність домовленості про ціну на газ і тарифну ставку на транзит. Російська монополія продовжує постачати природний газ транзитом через Україну і вважає незаконним використання українською стороною частини цього газу як технічної для забезпечення транспортування. На її думку, транзитний контракт досі діє.

Водночас НАК ”Нафтогаз України” наполягає, що за відсутності узгоджених умов транзиту має право направляти частину газу, який подає Росія на вхід українській ГТС для забезпечення його транзиту.

«Газпром» звинуватив в неділю Україну в несанкціонованому відборі 50 млн. куб. м газу, призначених для європейських споживачів.

За словами офіційного представника ”Газпрому” Сергія КУПРІЯНОВА, 5 січня ”Газпром” збільшить об`єм газу, що постачається через територію України.

С.КУПРІЯНОВ також сказав, що Україна не погасила заборгованість за постачання газу 2008 року в розмірі 614 млн. дол.