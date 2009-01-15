19 січня газові експерти ЄС знову обговорять ситуацію з поставками газу
14:05, 15 січня 2009Новини ЄС
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А також екстрені заходи для захисту споживачів
Брюссель. 15 січня. УНІАН. 19 січня у Брюсселі відбудеться позачергове засідання координаційної газової групи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.
За його слаломи, експерти обговорять ситуацію із постачанням газу до ЄС, а також необхідні екстрені заходи для покращення забезпечення споживачів газом.
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