У Гаазі Міжнародний суд ООН зачитає рішення у справі про делімітацію морських кордонів між Україною та Румунією
01:10, 31 січня 2009Новини ЄС
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В ході публічного засідання Президент суду, суддя Розалін Хіггінс зачитає рішення суду. Румунія звернулася до суду з позовом 16 вересня 2004 року. Публічні виступи сторін відбулися у суді 2 та 19 вересня 2008 року.
Дата проведення: 3 лютого 2009 року Час початку: 10-00
Час початку: 10-00
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