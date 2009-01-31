У Гаазі Міжнародний суд ООН зачитає рішення у справі про делімітацію морських кордонів між Україною та Румунією

В ході публічного засідання Президент суду, суддя Розалін Хіггінс зачитає рішення суду. Румунія звернулася до суду з позовом 16 вересня 2004 року. Публічні виступи сторін відбулися у суді 2 та 19 вересня 2008 року.

Дата проведення: 3 лютого 2009 року Час початку: 10-00