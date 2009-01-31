У Страсбурзі розпочнеться ранкове засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити проекти доповідей Роберти Ангеліллі (група “Союз за Європу націй”, Італія) про боротьбу з сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією, а також Клаудіо Фава (група соціалістичних партій, Італія) про санкції проти роботодавців, що використовують працю нелегальних мігрантів.

Дата проведення: 3 лютого 2009 року Час початку: 09-00