У Страсбурзі розпочнеться ранкове засідання сесії Європарламенту
21:50, 31 січня 2009Новини ЄС
0 0
В ході засідання депутати планують обговорити проекти доповідей Роберти Ангеліллі (група “Союз за Європу націй”, Італія) про боротьбу з сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією, а також Клаудіо Фава (група соціалістичних партій, Італія) про санкції проти роботодавців, що використовують працю нелегальних мігрантів.
Дата проведення: 3 лютого 2009 року Час початку: 09-00
Час початку: 09-00
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter