ЄС неефективно витрачав кошти в Україні

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Рахункова палата ЄС відзначає низку ефективність використання бюджетних коштів на підтримку програм в області притулку для України в 2000 – 2005 роках.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі про це йдеться у доповіді Рахункової палати ЄС “Ефективність підтримки ЄС в області свободи, безпеки та юстиції для Білорусі, Молдови та України”, текст якої має УНІАН.

“Досягнуті результати проектів в області міграції та притулку були незадовільними, зокрема, в питаннях інфраструктури”, - зазначається у документі.

У доповіді Рахункова палата звертає увагу на те, що Україна, як і Молдова, і Білорусь, вважаються транзитними країнами з високим рівнем нелегальної міграції зі Сходу до ЄС.

“Тисячі нелегальних мігрантів пересікають країну (Україну – УНІАН) щорічно, переважно через кордон з Російською Федерацією”, - написано у доповіді.

При цьому, зазначають автори документу, Україна страждає на недостатність місць для розміщення виявлених нелегальних мігрантів, недостатню роботу з посольствами та консульствами третіх країн з метою ідентифікації нелегалів та репатріації. Крім того, зазначається у доповіді, потреба в адекватному розміщенні нелегальних мігрантів посилюється у зв’язку з набуттям чинності з 1 січня 2008 року угоди про реадмісію між ЄС та Україною, згідно з якою Україна з 2010 року повинна буде надавати розміщувати “сотні чи навіть тисячі нелегальних мігрантів з третіх країн”, які зараз утримуються в країнах-сусідах України – Угорщині, Словаччині та Польщі, і які потрапили до ЄС нелегально через Україну.

Загалом, в 2000-2005 році ЄС витратив на проекти в області міграції та притулку 16,8 млн. євро. Рахункова палата провела аудит 10 контрактів на 13,8 млн. євро.

“Ключова мета ЄС – допомогти у забезпеченні відповідності центрів розміщення нелегальних мігрантів та шукачів притулку міжнародним гуманітарним стандартам. В Україні, незважаючи на підтримку ЄС, ця ціль далека від досягнення”, - зазначається у доповіді.

Автори доповіді пишуть про те, що в українських центрах нелегальні мігранти страждають від переповненості, недостатніх санітарних умов та недостатності продовольства. Рахункова палата наводить приклад реалізації програми “Створення системи управління міграцією в Закарпатті”, на яку було виділено 2 млн. євро і головною метою якої було розповсюдження продовольства, гігієнічних наборів, надання медичної допомоги, розповсюдження одягу в двох центрах утримання нелегальних мігрантів в Павшино та Чопі. Під час перевірки результатів реалізації програми у квітні 2005 року через рік після її започаткування було виявлено, що умови утримання в цих центрах були негуманні та деградаційні і не відповідали мінімальним стандартам встановленим Радою Європи Європейським судом з прав людини, та Комітетом з попередження тортур та негуманного поводження. При цьому, було виявлено, що гуманітарна допомога не завжди доходила до нелегальних мігрантів. Під час перевірки виконання програми у листопаді 2006 року було виявлено, що в центрі Павлино перебували на 100 мігрантів більше, ніж його спроможність в розміщенні 320 осіб, а місцеві партнери повідомляли про те, що в літній період кількість утримуваних нелегальних мігрантів в цьому центрі досягала 700. Нелегальні мігранти побоювалися говорити відкрито з представниками Єврокомісії, а ті, хто відповідав на запитання, скаржилися на медичне обслуговування та на обшуки людьми в масках.

Рахункова палата відзначає і відсутність успіхів в будівництві нових об’єктів. Так, в рамках проекту ЄС “Будівництво можливостей з управління міграцією” вартістю 3,8 млн. євро передбачалося переобладнати під центр утримання нелегальних мігрантів колишні військові частини. Спочатку передбачалося створити центри для утримання 1260 осіб, однак до листопада 2006 року ніякі роботи з перебудови не були розпочаті і жодного контракту не було укладено. У підсумку, наглядовий комітет вирішив зменшити можливості цих центрів з утримання нелегальних мігрантів з 1260 до 250 осіб.

Рахункова палата також повідомляє і про те, що деякі новозбудовані центри утримання нелегальних мігрантів в Україні тривалий час не приймали нелегалів. Так, станом на 2006 рік, центр утримання нелегальних мігрантів в Одесі використовувався лише на половину, через відсутність фінансування з боку України, а центр в Мукачевому на 80 осіб півтора року залишався порожнім з моменту його відкриття у квітні 2005 року.