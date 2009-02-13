Італійський жартівник зареєстрував неіснуючі фірми у реєстрі лобістів ЄС

Брюссель. 13 лютого. УНІАН. Італійський жартівник зареєстрував неіснуючі компанії в реєстрах лобістів ЄС.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”, серед компаній, зареєстрованих у добровільному реєстрі лобістів Єврокомісії було виявлено “Fares Bank Ltd” на Харлі-стріт у Лондоні, якій нібито витратив в 2008 році 250 млн. євро на лобіювання, що є найбільшими витратами серед усіх компаній, зареєстрованих в реєстрі. Цифра видається ще більш вражаючою на фоні витрат компаній, що посідають друге і третє місце за витратами: Hill & Knowlton (близько 8 млн. євро) та “Burston Marsteller” (7 млн. євро).

У вступних ремарках щодо Fares Bank на “комічно бідній” англійській написано, що банк займається лобіюванням в питаннях банківського законодавства, зазначає видання. Адрес банку збігається з адресою Служби віртуальних офісів, компанії, що надає в оренду віртуальні офіси на термін від одного тижня і більше.

Нібито директор банку Віллі БЕРГЕР (Willy Bergher) у пошуку Google дає лише три хіти: в реєстрі лобістів Єврокомісії, в огляді румунської літератури а також на сайті “Союзу європейських компаній з надання послуг фінансового страхування”, де зазначається, що союз був створений за ідеєю “одного з найкращих світових фінансових аналітиків Віллі БЕРГЕРА”.

Видання також повідомляє, що швидкий пошук в Інтернеті дає можливість визначити, що сайт Fares Bank зареєстрований на ім’я Дженнаро РУДЖЕРО з італійського міста Прато. Італієць є причетним ще до низки віртуальних організацій в Інтернеті, таких як Міжнародна асоціація фрілансерів, Професійний статут кваліфікованих євро-радників та євро-планувальників, а також Обсерваторії туризму на європейських островах.

Віртуальні компанії в Інтернеті виявив представник неурядової громадської організації за спостереженням за прозорістю діяльності європейських інституцій Ерік ВЕССЕЛІУС. За його даними, Дж.РУДЖЕРО також зареєстрований у реєстрі лобістів Європарламенту, як представник іншої віртуальної організації “Спостереження за Європарламентом та Радою ЄС”. При цьому, присутність у реєстрі лобістів Європарламенту дає можливість на отримання бейджу на вхід до Європарламенту.

Загалом, Е.ВЕССЕЛІУС вивчаючи реєстр лобістів Єврокомісії виявив щонайменше 13 віртуальних організацій.

“Це дає підстави вважати, що Єврокомісія не стежить постійно за реєстром лобістів”, - заявив він виданню “EUobserver”.

При цьому, Е.ВЕССЕЛІУС висловив думку, що такі дії серйозно компрометують реєстр.

“Якщо будь-який дурень може зареєструватися у реєстрі і написати все, що йому завгодно без будь-якого серйозного моніторингу даних, що містяться в реєстрі з боку Комісії, то чого вартуватиме сам реєстр?”, - каже Е.ВЕССЕЛІУС.

У свою чергу представник Єврокомісії Дейл КІДД зазначив, що Комісії невідомо про фальшиві реєстрації.

“Очевидно, ми не перевіряємо всі записи. Інформація надходить від тих, хто реєструється і ми покладаємо реєстрацію виключно на них”, - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія почала створювати реєстр лобістів 23 червня 2008 року. При реєстрації від лобістів вимагають розкриття певної інформації для підвищення прозорості відносин між лобістами та Єврокомісією. Крім того, організації лобістів мають перед занесенням до реєстру підписати Кодекс поведінки лобістів, схвалений нещодавно Єврокомісією. Кодекс встановлює низку принципів діяльності лобістів, серед яких відкритість, чесність та цілісність. Станом на 22 грудня 2008 року в реєстрі було понад 700 компаній, секторальних асоціацій та неурядових громадських організацій.